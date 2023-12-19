Ситуація на цьому напрямку непроста, українським військовим зараз дуже важко.

Окупанти активно намагаються захопити Авдіївку вже кілька місяців, і постійно оголошують про нові й нові дедлайни, яких їм все одно не вдається досягти, попри всі зусилля та величезну кількість витрачених ресурсів. Про це у коментарі 24 Каналу розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Кремлівська пропаганда постійно розповідає, що вже незабаром буде досягнуто мети із захоплення міста, хвалиться, що нібито російські сили вийшли на околиці Авдіївки, тому нібито варто чекати успіхів. Окупанти планували захопити місто до часу проведення "прямої лінії" російського диктатора Володимира Путіна, але їм це не вдалося, тому за кілька днів до цього дедлайну пропагандисти почали розповідати, що нібито оточать місто до Нового року.

"Тепер всі розуміють, що цього (захоплення Авдіївки) не буде, тому кажуть, що нібито чогось досягнуть до президентських псевдовиборів у Росії. Впевнений, у них нічого не вийде", – сказав Віталій Барабаш.

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Він додав, що ситуація на цьому напрямку непроста, українським військовим зараз дуже важко. Місцевим жителям і місцевій владі – також, адже треба забезпечувати життєдіяльність міста у таких умовах. Однак всі розуміють, що саме роблять наші військові, тому їм потрібно всіляко допомагати.

Водночас Барабаш переконаний, що Авдіївку вдасться втримати, а окупанти на цьому напрямку "переламають собі хребет".

Ситуація в Авдіївці - що відомо

Росіяни восени поточного року почали активно намагатися захопити Авдіївку. Українська сторона повідомляла, що ворог активно використовує піхоту, тобто здійснюються так звані "м'ясні" штурми.

Як повідомляв майор запасу української Нацгвардії Олексій Гетьман, під час штурму Авдіївки Росія могла втратити понад 20 тисяч загарбників убитими і пораненими.

Як розповідав військовий експерт Олександр Коваленко, російські окупанти під Авдіївкою застосовують тактику бойовиків ІДІЛ - навантажують вибухівкою транспортний засіб і направляють на позиції супротивника. Зокрема, він розповів, що вороги роблять з "голих" танків Т-62 танки-"шахіди".

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