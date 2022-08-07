У магазинах ціни доволі високі, а ринок, лікарні та аптеки працюють.

У Бахмуті через постійні обстріли російської армії ситуація погіршується, але наразі залишається контрольованою.

Про це заявив заступник міського голови Бахмута Олександр Марченко, повідомляє Суспільне.

"Ситуація погіршується. Обстрілів все більше і більше. За минулу добу загинуло троє цивільних людей. Згоріло чотири будинки. Зранку знову обстріли. Водопостачання є. Але через обстріли ремонтні бригади кожного дня усувають пориви мережі", - сказав Марченко.

Він додав, що у частині міста відсутнє електропостачання. Ремонтні бригади через постійні обстріли не можуть виїхати на місце ушкоджень.

За словами Марченко, від обстрілів було знищене підприємство, яке вивозить сміття. Наразі вже підготовлений транспорт на заміну, оскільки за тиждень всі сміттєбаки по місту повністю заповнились.

"В цілому гуманітарної катастрофи нема. Але по магазинах цінники доволі високі. Ринок, лікарні та аптеки працюють. Гуманітарну допомогу видаємо", - зазначив Марченко.

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