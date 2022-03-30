Окупанти завдають удари по мирних містах і селах по всій лінії фронту.

В Донецькій області російські окупанти обстрілюють мирні населені пункти по всій лінії фронту. Серед громадян є постраждалі.

Інформацією про стан справ у регіоні поділився голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За словами керівника, ближче до ранку ворог здійснив авіаудари по Мар'їнці та Новомихайлівці. Після цього по вказаним населеним пунктам почала працювати артилерія.

З ночі ведуться обстріли Авдіївки, Мар'їнки та Красногорівки разом з їхніми передмістями. Під вогнем також опинилася Очеретинська громада.

Бомбардування спричинили суттєві руйнування та пожежі. Серед жителів є постраждалі, проте точна кількість поки уточнюється.

Нагадаємо, за минулу ніч російські окупанти обстріляли не тільки Донецьку область. Удари наносили і по Чернігову з Ніжином, а над Києвом збили кілька ракет.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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