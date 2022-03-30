Росія, ймовірно, продовжить компенсувати свої знижені можливості наземного маневру за допомогою масових артилерійських і ракетних ударів.

Російські підрозділи, які зазнали тяжких втрат, були змушені повернутися до Білорусі та Росії для реорганізації та поповнення запасів.

Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"Російські частини, зазнавши великих втрат, були змушені повернутися до Білорусі та Росії для переформування та поповнення запасів. Така діяльність чинить додатковий тиск на і без того напружене матеріально-технічне забезпечення Росії та демонструє труднощі, які Росія має з реорганізацією своїх підрозділів у передових районах в межах України", – йдеться у звіті.

У британському Міноборони вважають, що Росія, ймовірно, продовжить компенсувати свої знижені можливості наземного маневру за допомогою масових артилерійських і ракетних ударів.

"Заявлена зосередженість Росії на наступі на Донецьк і Луганськ, ймовірно, є мовчазним визнанням того, що вона намагається підтримувати більш ніж один важливий напрям наступу", – додали в Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка назвала дві причини виведення російських військ з-під Києва. Зазначається, Росія визнала, що втратила ініціативу в районі Києва, наступ російських окупантів там не досяг своєї мети.

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