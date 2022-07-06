На даний момент невідомо, хто стоїть за інцидентом.

Потужна пожежа спалахнула в тимчасово окупованому Херсоні. Попередньо, знищені склади російських окупантів.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

"У Херсоні в районі залізничного вокзалу знищені склади рашистів", - йдеться в повідомленні.

За його словами, подробиці знищення складів оприлюднять пізніше. Наразі невідомо, хто стоїть за підривом.

Крім того, в місцевих Telegram-каналах публікують відео, на якому видно стовп чорного диму і сильна пожежа.

"Хлопки" на ворожих складах

Після отримання далекобійної артилерії наші військові все частіше завдають ударів по тилових позиціях російських загарбників. У суботу, 3 липня, "хлопок" стався відразу в трьох містах Донецької області - у Сніжному, Торезі та Харцизьку. Жителі чули детонацію припасів окупантів.

5 липня в Ясинуватій стався вибух в гуртожитку, де жили окупанти.

Наступного дня стало відомо, що Збройні Сили України завдали удару по базі з боєприпасами і паливно-мастильними матеріалами противника в тимчасово окупованому Донецьку.

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