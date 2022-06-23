Потужні вибухи прогриміли в тимчасово захопленому Скадовську Херсонської області в середу, 22 червня. Інцидент стався в районі порту.
Про це повідомив міський голова Скадовська Олексій Яковлєв у Facebook.
За його словами, всього прогриміли два вибухи.
"У Скадовську знову "прилетіло". Були чутні два вибухи, один потужний в районі порту", - йдеться в повідомленні.
Пізніше Яковлєв уточнив, що в промисловій зоні порту зафіксували руйнування. Після "прильоту" спалахнула пожежа.
Крім того, речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук опублікував відео удару, а також місце, куди "прилетіло".
Як раніше повідомляв УНІАН, російські окупанти ще в березні захопили частину Херсонської області, в тому числі і Скадовськ. За весь цей час загарбники відчували себе цілком спокійно.
21 червня глава прес-центру сил охорони і оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що українські захисники успішно просуваються до тимчасово окупованого Херсона, витісняти російські війська з другого і третього рубежів оборони.
22 червня стало відомо, що під Херсоном спалахнув склад боєприпасів російських окупантів. За уточненням місцевих, пожежа на складі сталася після влучень снарядів. Люди пишуть про удар ЗСУ.