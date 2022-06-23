Олексій Яковлєв зазначив, що в промисловій зоні порту зафіксували руйнування.

Потужні вибухи прогриміли в тимчасово захопленому Скадовську Херсонської області в середу, 22 червня. Інцидент стався в районі порту.

Про це повідомив міський голова Скадовська Олексій Яковлєв у Facebook.

За його словами, всього прогриміли два вибухи.

"У Скадовську знову "прилетіло". Були чутні два вибухи, один потужний в районі порту", - йдеться в повідомленні.

Пізніше Яковлєв уточнив, що в промисловій зоні порту зафіксували руйнування. Після "прильоту" спалахнула пожежа.

Крім того, речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук опублікував відео удару, а також місце, куди "прилетіло".

Як раніше повідомляв УНІАН, російські окупанти ще в березні захопили частину Херсонської області, в тому числі і Скадовськ. За весь цей час загарбники відчували себе цілком спокійно.

21 червня глава прес-центру сил охорони і оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що українські захисники успішно просуваються до тимчасово окупованого Херсона, витісняти російські війська з другого і третього рубежів оборони.

22 червня стало відомо, що під Херсоном спалахнув склад боєприпасів російських окупантів. За уточненням місцевих, пожежа на складі сталася після влучень снарядів. Люди пишуть про удар ЗСУ.

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