Пожежа на складах сталася після влучень снарядів.

Під Херсон горить склад боєприпасів російських окупантів.

Про це повідомляють регіональні Telegram-канали.

На опублікованих знімках видно стовп темного густого диму, що підійматися на кілька десятків метрів.

За уточненням місцевих, пожежа на складі сталася після влучань снарядів. Люди пишуть про удар ЗСУ.

Ворожі склади розміщені в селі Киселівка Чорнобаївського району.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередила всі зусилля на захопленні Донбасу. Зараз тривають запеклі бої за Сєвєродонецьк. Вчора, 21 червня, російські війська окупували ряд довколишніх сіл.

На думку аналітиків з американського Інституту вивчення війни, найближчого тижня РФ спробує атакувати Лисичанськ. Як зазначає, своєю чергою, Генштаб окупанти вже наближаються до міста, територія під вогнем.

Крім того, росіяни намагаються відновити наступ на Слов'янськ.

Агресії Путіна допомагає і Білорусь. Українські військові помітили ведення силами Республіки розвідки на кордоні з нашою країною.

Якщо президент Росії "дотисне" Лукашенка вступити у війну проти української держави, то білоруська армія може сформувати ударне угруповання і почати активні бойові дії протягом місяця, говорили раніше експерти.

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