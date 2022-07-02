Він зазначив, що остаточно все вирішиться за день-два.

Російські окупанти поширюють фейки про "взяття" під контроль центру Лисичанська. Українська сторона спростовує це.

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович під час ефіру з Марком Фейгіним.

Фейки про "захоплення" центру Лисичанська почали поширювати пропагандистські російські ЗМІ, зокрема "РИА Новости". Кремлівські рупори показали серію відео нібито з Лисичанська.

Крім того, окупанти заявили, що українська армія нібито відступила, підірвавши адміністративні будівлі, зокрема мерію міста. Бойовики додали, що "до кінця дня мають намір звільнити Білогорівку", що розташована поблизу Лисичанська.

У вечірньому зведенні Генштабу не згадували про місто, але кілька годин тому речник Національної гвардії України Руслан Музичук заявляв, що поблизу міста йдуть важкі бої. Місто не оточене.

Під час вечірнього ефіру з Фейгіним Олексій Арестович спростував інформацію про захоплення Лисичанська.

"Російська сторона в особі відомого тік-токера (лідера Чечні Рамзана Кадирова - УНІАН) стверджувала, що вони взяли Сєвєродонецьк діб десь 45 тому. На це знадобилося півтора місяці... Немає їх у центрі Лисичанська, вони не взяли його під контроль. Але ситуація там загрозлива. Все вирішиться через день-два", - заявив Арестович.

Раніше в Американському інституті вивчення війни повідомляли, що російські війська продовжують спроби оточити Лисичанськ, ведучи наступальні дії на південь і південний захід від міста.

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