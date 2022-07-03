Біля міста продовжують тривати бої, але росіянам не вдається оточити українських військових.

Під Лисичанськом продовжують тривати бої, але росіянам не вдається оточити українських військових.

Про це прес-офіцер бригади швидкого реагування Нацгвардії Харитін Старський повідомив в ефірі телемарафону.

"Станом на зараз там продовжують тривати бої. Росіянам не вдається оточити наше угруповання військ у Лисичанську...", - зазначив він.

За словами Старського, українські військові не дозволяють ворогу це зробити, використовуючи зокрема артилерію та авіацію.

"Бійці продовжують утримувати коридор...", - додав прес-офіцер.

Що цьому передувало

Як повідомляв УНІАН, 2 червня радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що окупантам вдалося форсувати Сіверський Донець неподалік Лисичанська.

За його словами, російські військові перебувають на південних околицях міста, де намагаються вести бої та потрапляють під обстріли наших військ.

Арестович наголосив, що "ситуація дійсно стала досить загрозливою і вирішиться протягом доби-двох".