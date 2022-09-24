Супротивники займаються мародерством, підкреслили в Генштабі.

В окупованому Мелітополі кадирівці захопили дилерський склад сільськогосподарської техніки і намагаються розпродати майно.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації станом на 6:00.

Наголошується, що військовослужбовці російських окупаційних військ продовжують чинити протиправні дії стосовно цивільного населення та займаються мародерством.

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"За наявною інформацією, в Мелітополі так звані кадирівці захопили дилерський склад сільськогосподарської техніки та намагаються розпродати майно", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, 26 лютого Міноборони РФ стверджувало, що Мелітополь захоплений. Після цього з'явилася інформація, що місто ще контролюють українські війська. Згодом відомості про окупацію Мелітополя підтвердилися.

У місті люди не змирилися з окупацією, проти загарбників активно працюють партизани – вже пролунало чимало вибухів. Ще на початку червня було відомо про знищення понад 100 загарбників.

Війна України з РФ – яка ситуація в інших захоплених ворогом населених пунктах

Як повідомляв УНІАН, у місті Пологи Запорізької області російські окупанти виламують ворота приватних гаражів, забирають у місцевих жителів автомобілі.

У Новій Каховці Херсонської області загарбники масово почали вивозити меблі та побутову техніку з тимчасово залишених українцями осель.

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