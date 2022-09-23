Також сьогодні був вибух поруч з одним із розташувань окупантів.

Внаслідок вибуху в одній із багатоповерхівок Мелітополя одна людина загинула, одна поранена.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону.

"На жаль, терор посилюється. З самого ранку в Мелітополі чутні вибухи. В одній з дев'ятиповерхівок сьогодні вночі був вибух, де, на жаль, є постраждалі: одна людина загинула, одна – поранена", - сказав він.

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Також він повідомив, що сьогодні був вибух поруч з одним із розташувань окупантів. За його словами, зараз уточнюються їх втрати, які відбулися впродовж цього часу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в тимчасово окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух. Тоді мер міста Іван Федорова зазначав, що інформацію про постраждалих з'ясовують.

За словами Федорова, через це люди бояться виходити з дому, що на руку окупантам адже "в перший день побудинкового "голосування" на псевдореферендумі їм потрібно, щоб всі тихо сиділи вдома".

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