На сьогодні місто покинули більше половини жителів.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявляє, що російські війська з артилерії обстрілюють райони міста, які наближені до Херсонщини, перебувати в Миколаєві небезпечно.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Лінія фронту зараз є за 20-30 км від Миколаєва – вона рухається то в один бік, то в інший нарівні міста Станіслав і села Олександрівка, відбуваються артилерійські бої. Але з Криму до Херсонської області підтягнули самохідні артилерійські установки "Піон", вони далекобійні. Тому, не маючи загрози для себе – потрапити під наш артилерійський обстріл – вони під'їжджають ближче до Миколаївської області і гатять у напрямку міста", – сказав мер Миколаєва.

За його словами, російські війська, використовуючи "Піони", "вже два тижні тероризують миколаївців".

"Гатять по житлових районах. Гатять по тих районах, які наближені до Херсонщини. Тому, коли мене питають, чи безпечно повертатися в місто чи перебувати в місті, я кажу, що це небезпечно. Якщо є можливість покинути місто, це треба робити. На сьогодні місто покинули більше половини жителів", – розповів він.

За даними Сєнкевича, від початку повномасштабного вторгнення Росії у Миколаєві загинули 108 людей, серед них – дитина, поранені 467 людей.

Він додав, що станом на 10 червня підраховані збитки на 470 мільйонів гривень, 282 багатоквартирних будинки пошкоджені, з них – 4 не підлягають відновленню, також пошкоджені 374 приватних будинки, з них – 6 зруйновані вщент.

Миколаївщину війська РФ обстрілюють регулярно, зокрема, використовуючи заборонені касетні боєприпаси.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти поширюють новий фейк про Одесу та Миколаїв.

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