Малофєєв заявив, що Путін має умови для того, щоб почати говорити з Трампом про мир в Україні.

Російський олігарх Костянтин Малофєєв заявив, що Росія відхилить "мирний план" обраного президента США Дональда Трампа. Радник нового американського лідера по Україні Кіт Келлог відповів в ефірі Fox News.

"Келлог приїжджає до Москви зі своїм планом, ми візьмемо цей план і скажемо йому, щоби пішов нафіг, тому що нам нічого з цього не подобається. Ось і усі переговори. Щоб переговори були конструктивними, ми маємо говорити не про майбутнє України, а про майбутнє Європи та світу", – сказав Малофєєв.

Крім того, олігарх наголосив, що Трамп може покласти край війні, якщо скасує рішення про використання зброї великої дальності і усуне з Зеленського посади президента України. На думку Малофєєва, тільки за цим умов Путін погодиться зустрітися з ним і "обговорити всі питання світового порядку на найвищому рівні".

Відповідь Келлога не забарилася:

"Краще залізь назад у свою коробку і краще зрозумій президента Трампа, тому що, очевидно, ти не розумієш. І ти точно не розумієш Сполучені Штати Америки".

Мирний план Трампа - очікування і чутки

Як писав УНІАН, наприкінці листопада президент Володимир Зеленський заявив про готовність підписати мирну угоду з РФ навіть без повернення окупованих Росією територій. Але тільки за умови, що Україну негайно приймуть до НАТО, щоб запобігти новому нападу Росії.

Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що західні союзники очікують на інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа, щоб відштовхуватися від цього в питаннях запрошення України до НАТО.

"Мирний план" Дональда Трампа щодо завершення війни набуває дедалі конкретніших обрисів. Як пише Reuters, один із колишніх працівників служби національної безпеки Трампа сказав, що є три основні пропозиції: план спецпредставника з питань України Кейта Келлога, план віцепрезидента Джей Ді Венса і план Річарда Гренелла, колишнього виконувача обов'язків начальника розвідки Трампа. Вони відрізняються в деяких нюансах, проте всі вони передбачають заморожування війни за нинішніми лініями фронту і відмову від вступу України до НАТО.

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