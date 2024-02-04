В російській армії на сьогодні багато екзотичних найманців, заявив голова Ради резервістів.

Інтенсивні бойові дії в Україні триватимуть до оголошення результатів виборів президента Росії - до того моменту Путін продовжить "триматися" за лінію фронту та вимагати від окупантів досягнень.

Про це сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що на сьогодні для Путіна лінія фронту - "це те, що має не стільки військову доцільність, а політичну". За його словами, російському диктатору треба показати, що він контролює ситуацію перед виборами, що російська армія спроможна проводити якісь наступальні речі.

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"Бойові дії дуже активно будуть тривати точно до оголошення результатів виборів в Росії. Бо для Путіна зараз надзвичайно важливо відволікти людей від проблем внутрішніх", - наголосив Тимочко.

За його словами, росіяни і далі підтягуватимуть резерви, бо прихована мобілізація в них триває. При цьому зазначив, що зараз в російську армію призивають мігрантів, яких "виловлює російський ОМОН", а також є ще багато категорій, на котрі звернуто увагу, зокрема, боржники, особи, які перебувають під слідством, не кажучи вже про ув’язнених. "Крім того зараз на фронті почали з'являтися екзотичні найманці з таких країн, як Сирія, Сомалі - етнічно "руські" повністю країни", - з іронією додав він.

Тимочко зазначив, що на сьогодні лінія активного протистояння з ворогом - це півтори тисячі кілометрів. "На всій цій лінії тривають бої. Той військовий окупаційний контингент хоча й доповнюється, але в основній масі є сталим за кількістю - це приблизно 450- 500 тисяч, за різними даними. І якщо хоча б один з напрямків стає менш динамічний, то автоматично війська переміщуються росіянами на інший напрямок, щоб посилити свої дії. Тому кожен з напрямків важливий, зараз бої дуже загострені", - зазначив він.

За його словами, ті накопичення особового складу, які зробили росіяни, провівши декілька ротацій, мусять кидати в атаку, бо інакше там всередині почнуться бродіння, конфлікти. "Бо російська армія, яка зібрана далеко не з любителів Малевича і Пікассо, собі знайде проти кого воювати, якщо її максимально не спрямувати проти української армії", - вказав голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України.

Росія може вдвічі збільшити армію

Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман вважає, що РФ може вдвічі збільшити свою армію після президентських виборів у березні.

Він зазначив, що були розмови про те, що вони будуть робити потужні наступальні дії взимку цього року, називали дату 15 січня. Поки що ті сили та засоби, які в них є, це так званий глухий кут, який не дає можливості робити суттєвих просувань.

На думку експерта, після президентських виборів, які пройдуть в РФ 15-17 березня, у Росії можуть провести чергову мобілізацію, що дозволить вдвічі збільшити чисельність армії.

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