Аеродроми, НПЗ, ракетний підрозділ: ЗСУ уразили 16 об'єктів у РФ за добу, - Зеленський

В Генштабі підтвердили ураження четвертого за потужністю НПЗ у Росії.

У ніч на 26 серпня 2026 року Сили оборони уразили 16 важливих об'єктів на території Росії, серед яких - аеродроми, ракетний підрозділ та один з ключових НПЗ. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України та президент Володимир Зеленський.

Так, за даними Генштабу, підрозділи Сил оборони уразили потужності нафтопереробного заводу ТОВ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово Нижньогородської області (РФ).

"Підтверджується ураження цілі з подальшою пожежею на території заводу. Ступінь завданих збитків уточнюється", – сказано в повідомленні.

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У ССО зазначають, що це одне з ключових підприємств нафтової інфраструктури РФ, четвертий за потужністю НПЗ із об'ємом переробки до 17 млн тонн нафти на рік та глибиною переробки до 78%. Зазначений НПЗ забезпечує до 11% виробництва бензину в РФ.

Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, мастило, мазут і зріджені гази, а також забезпечує потреби Центрального військового округу ЗС РФ.

Президент України Володимир Зеленський повідомив в Telegram, що за добу українські воїни "санкціонували 16 обʼєктів у Росії". Зокрема, були далекобійні відповіді по нафтових обʼєктах – "російському нафтовому гаманцю, що фінансує війну".

"Також по аеродромах, ракетному підрозділу та інфраструктурі, що постійно використовуються для нанесення ударів по Україні. Спрацювали наші санкції і по воєнному підприємству, російській логістиці", - зазначає Зеленський.

За його словами, війна мусить повертатися туди, звідки прийшла. "Україна відповідає на російські удари та робить це так, щоб ціна війни для агресора неминуче зростала. Справедливо знижуємо російський потенціал агресії", - наголосив глава держави.

Уражено також склад Wildberries

Як повідомляв УНІАН, Губернатор Тамбовської області заявив, що пожежа повністю знищила склад Wildberries у Котовську.

Він ссказав, що нібито 13 безпілотників було знищено силами ППО, ще три ударні БПЛА збито мобільними вогневими групами "БАРС-Тамбов", але три безпілотники встигли завдати удару по будівлі складу. Також мер Котовська попросив мешканців у найближчі два дні не виходити з будинків через небезпеку отруєння чадним газом.

Склад Wildberries у Котовську – один із ключових логістичних об’єктів WB у Центральній Росії. Він почав працювати у 2025 році, а після виходу на повну потужність має забезпечувати зберігання до 54 млн одиниць товарів.

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