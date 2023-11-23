Зазначимо, що воює він ще з 2022 року, але тільки зараз з'явилася точна інформація, в якій саме бригаді.

Вадим Тітушко, чиє прізвище після історії з нападом на журналістів додало в українській мові новий термін "тітушки", наразі воює проти російських окупантів у складі 72-ї бригади "Чорні запорожці". Він служить у званні молодшого сержанта і перебуває на посаді командира відділення.

Про це повідомив у Facebook військовий та пластун Юрій Юзич.

"Десятиліття Революції Гідності буде не повним, без розуміння одного важливого факту. Де зараз Вадим Тітушко, чиє прізвище додало в українській мові новий термін? Та і в інших мовах. В це тяжко повірити, але Тітушко воює в ЗСУ, в складі легендарної 72 бригади "Чорні запорожці". З квітня 2022. Молодший сержант, командир відділення. На фото - крайній праворуч під час чергового вручення нагород… У той час, як багато "майданівців" сидять по домах", - написав він.

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Зазначимо, що воює він ще з 2022 року, але тільки зараз з'явилася точна інформація, в якій саме бригаді.

Вадим Тітушко - чим він відомий

Вадим Тітушко, чиє прізвище після історії з нападом на журналістів додало в українській мові новий термін "тітушки". Він 18 травня 2013 року у Києві брав участь у бійках проти опозиції та напав на журналістів Ольгу Сніцарчук та Владислава Соделя. "Тітушками" з того часу називають найманих провокаторів.

Кримінальну справу щодо Вадима Тітушка було закрито за рішенням Броварського міського суду Київської області. Його адвокат Олександр Тананакін розповів, що справу закрили через те, що прокурор скерував до суду обвинувальний акт з порушенням встановлених для цього термінів, а це тягне за собою закриття кримінального провадження. Більше того, Тананакін стверджує, що Тітушко хоче подати до ЄСПЛ позов проти України "з метою справедливої компенсації завданої шкоди за рахунок держави".

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