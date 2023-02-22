За оцінкою аналітиків, Путін досягне значних успіхів у посилення вплину на Мінськ, незалежно від результатів вторгнення в Україну.

Північноатлантичний альянс має серйозно підготуватися до можливого сценарію, при якому Росія повністю контролює Білорусь.

Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Вони переконані, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, досягне значних успіхів у посиленні свого впливу на Білорусь, незалежно від підсумків вторгнення в Україну.

"Ймовірні постійні успіхи Росії в Білорусі ставлять Захід перед вибором, що робити з потенційним майбутнім безпековим ландшафтом на східному фланзі НАТО. Якщо Захід дозволить Путіну зберегти його нинішні успіхи в Україні, зокрема в Криму та східній Херсонській області, тоді Кремль зможе використовувати як окуповані як білоруські, так українські території для подальшої загрози Україні та східному флангу НАТО", - пояснили експерти.

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На думку аналітиків, Захід може альтернативно встановити умови для майбутнього, в якому територіально ціла Україна стане надійним військовим партнером у захисті східного флангу НАТО від Росії та окупованої РФ Білорусі.

"Це бажане довгострокове майбутнє ґрунтується на негайних і постійних рішучих діях Заходу щодо надання Україні можливості вигнати російські сили зі своєї території. Надзвичайно малоймовірно, що Захід зможе перемогти або ефективно відповісти на російську кампанію з поглинання Білорусі, попередньо не подолавши російське вторгнення в Україну", - підсумували в ISW.

Відносини РФ та Білорусі

З початку повномасштабного вторгнення Росія використовує Білорусь як плацдарм для авіаударів по Україні.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Кремлі розробили детальний план "повзучої анексії" Білорусі політичними, економічними та військовими засобами до 2030 року. За даними журналістів, згідно з планом, підготовленим восени 2021 року, Кремль збирається не пізніше кінця десятиліття сформувати союзну державу Росії та Білорусі.

Минулого року у Білорусі заявили, що створили з росіянами спільне військове угруповання для захисту "Союзної держави".

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