Хомчак запевнив, що стріляти чи не стріляти вирішує командир на місці.

Військового В’ячеслава Мінкіна одразу евакуювали після того, як у нього смертельно влучив російський снайпер на Донбасі, тому вогонь у відповідь не відкривали.

Про це журналістам повідомив Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, цитує Новое время.

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За офіційними даними, це вже четвертий випадок смерті за 122 дні так званого перемир’я, поранено ще 14 людей. Проте Хомчак називає цю кількістю «малою» у порівнянні з минулим періодом.

«Якщо перед Збройними силами стоїть завдання без необхідності не відкривати вогонь, щоб не провокувати на відповідні силові дії противника, то в переважній більшості, на 99%, наші військові ці завдання виконують. На жаль, ворог не так само виконує їх», – сказав він.

Хомчак додав, що близько двох тижнів тому бойовиків поповнили двома групами снайперів. Одна з них і влучила у Мінкіна. Він підкреслив, що окупанти «провокують українську сторону на вогонь».

Головнокомандувач зізнався, що з військовими проводили «бесіду про стабільне припинення вогню», хоча це було важко, оскільки воїни втрачали побратимів на фронті.

Він запевнив, що стріляти чи не стріляти вирішує командир на місці.

«В жодному разі туди не втручається ні Хомчак, ні командувач Об'єднаних сил. Це право того командира, у якого стоїть завдання захищати опорний пункт або район оборони», – відповів Головнокомандувач.

Смерть бійця на Донбасі: що відомо

Російсько-окупаційні війська порушили домовленості про припинення вогню сьогодні близько опівдня.

Військовослужбовець Збройних сил України дістав вогнепальне поранення у передмісті Авдіївки. Ним виявився 31-річний старший солдат 72-ї ОМБРр Фастова В'ячеслав Мінкін.

Об’єднані сили вогонь у відповідь не відкривали у зв’язку із заходами щодо евакуації пораненого.

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Автор: Яна Ставська