49,2% українців вважають реальним новий напад РФ на Україну.

49,2% респондентів вважають реальною загрозу вторгнення Росії на територію України, вважають, що вторгнення не буде – 41,4%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Також 57,8% опитаних вважають недостатніми дипломатичні та оборонні зусилля влади із запобігання вторгненню Росії. Вважають зусилля достатніми – 27,1%.

Водночас 39,2% респондентів вважають, що прийняття вимоги Володимира Путіна не приймати Україну в НАТО послабить безпеку України, оскільки лише розпалить агресивність Путіна щодо України. Вважають, що прийняття такої вимоги посилить безпеку України, тому що послабить агресивність Путіна щодо України – 29,7%. Ще 31,1% респондентів не визначилися із своєю думкою.

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Також більшість респондентів – 58,1% – вважають, що переговори з президентом Путіним слід вести тільки за участі західних партнерів. Вважають прямі переговори Володимира Зеленського і Путіна дієвим способом досягнення миру – 26,6% респондентів.

Переважна більшість респондентів не вірять, що прямі переговори В. Зеленського і В. Путіна приведуть до повернення Криму (84,4% не вірять) і окупованої частини Донбасу (66,3%).

Що відомо про опитування

Опитування проведено упродовж 13-16 грудня 2021 року. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1203 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.