За словами Живицького, сьогодні з 9.00 до 21.00 можна буде виїхати як власним транспортом, так і автобусами.

Дію гуманітарного коридору з Сум до Полтави продовжено, сьогодні з 9.00 до 21.00 можна буде виїхати як власним транспортом, так і автобусами.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації - керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Усю ніч працювала переговорна група і було продовжено дію гумкоридору з Сум до Полтави сьогодні, 09.03.2022 з 9.00 до 21.00. Можна виїжджати власним транспортом, додатково приблизно на 14.00 ми повертаємо 22 автобуси з Полтави на Суми, які вчора поїхали у першій колоні, і ми їх подамо під завантаження для вагітних жінок, жінок з дітьми, людей старшого віку та з інвалідністю! Міська влада Сум спільно з народними депутатами усю ніч займалася пошуком транспорту, і додатково повідомимо про місце виїзду організованої першої колони у супроводі Червоного хреста!" – написав він.

У вівторок 8 запрацював гуманітарний коридор для міста Суми за маршрутом: Суми – Голубівка – Лохвиця – Лубни – Полтава. Було проведено дві хвилі евакуації цивільного населення.

Обидва етапи евакуації цивільного населення із Сум 8 березня завершилися успішно, близько п’яти тисяч людей уже знаходяться в безпеці.

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