Більшість евакуйованих – жінки та діти. Є також і громадяни Туреччини.

Обидва етапи евакуації цивільного населення із Сум 8 березня завершилися успішно, близько п’яти тисяч людей уже знаходяться в безпеці.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Телеграмі.

"Обидва етапи евакуації з Сум завершились успішно. Близько 5 000 людей та понад 1 000 приватних авто вже в безпеці", - зазначив Тимошенко.

"Два етапи евакуації із Сум завершилися успішно! 5 тисяч людей і 1 тисяча приватних автівок у безпеці. Друга колона вночі прибула до Полтави. Більшість евакуйованих – наші жінки та діти. Є також і громадяни Туреччини. Із Полтави люди поїхали залізницею на захід. Тим, хто захотів залишитися, надаємо прихисток", - повідомив голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін.

Як писав УНІАН, 8 березня запрацював гуманітарний коридор для міста Суми за маршрутом: Суми – Голубівка – Лохвиця – Лубни – Полтава. Було проведено дві хвилі евакуації цивільного населення.