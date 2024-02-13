Вид на Новофедорівку з космосу відзняв супутник.

Сьогодні в окупантів на аеродромі "Саки" (тимчасово окупований півострів Крим) сталася пожежа.

Про це свідчать знімки супутників NASA, яке зняли "критичні" точки Новофедорівки з космосу. Їх оцінила місцева моніторингова група "Кримський вітер".

"Недалеко від вогнища знаходиться стоянка військової техніки і майданчик РЛС. Відзначимо, що у військових частинах випадкові пожежі зазвичай бувають тільки влітку, коли багато сухостою", - заявляє проект.

Місця загоряння можна простежити на фото. Точність визначення координат супутника NASA може варіюватися в межах 100-200 м, вказують аналітики.

Також на кадрах жовтою точкою відзначено місце влучання по командному пункту РФ (Повітряні Сили України завдали удару ще 6 січня), зазначає "Кримський вітер".

Що відомо про останній удар по аеродрому "Саки"

Про перші вибухи в районі аеродрому "Саки" в Новофедорівці стало відомо ввечері 5 січня (в районі 23:45 гриміло в різних містах Криму, зокрема, і в Євпаторії з Новомихайлівкою). Факт атаки підтвердили місцеві партизани руху АТЕШ.

6 січня Україна визнала атаку на аеродром"Саки". Командувач повітряними силами ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук подякував льотчикам за відмінну роботу. Водночас у Міноборони РФ відзвітували, що перехопили 4 "українські" авіаційні керовані ракети.

Як відомо, саакський аеродром РФ використовує як базу для своїх винищувачів "Су" (вони використовуються для нальотів по Україні). 2 лютого партизани АТЕШ фіксували, що там стоять 10 винищувачів Су-30. Їх, імовірно, охороняють системами ППО типу "Каста-2Е2".

Вас також можуть зацікавити новини: