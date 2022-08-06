За попередніми даними, є руйнування домогосподарств у цивільних людей.

Сумську область ввечері та вранці російські окупанти обстріляли з мінометів та артилерії.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, учора близько 22:00 вечора росіяни вели мінометний вогонь по Середино-Будській громаді, зафіксовано 11 прильотів.

За його даними, сьогоднішній ранок почався з обстрілів у Білопільській громаді.

"Чотири рази, з опів на шосту ранку, ворог відкривав вогонь по різних територіях громади. Загалом - близько 40 прильотів з мінометів та артилерії. За попередніми даними, є руйнування домогосподарств у цивільних людей, подробиці - згодом", - зазначив він.

Раніше стало відомо, що у селищі Миропілля на Сумщині внаслідок ранкового масованого ворожого обстрілу розбиті могили на кладовищі, пошкоджені лінії електропередач та низка домогосподарств. А вранці у четвер, 4 серпня, російські окупанти завдали численних артилерійських та мінометних ударів по Сумщині.

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