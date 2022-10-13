Пошкоджені через ворожі удари об'єкти інфраструктури наразі терміново відновлюють.

Сьогодні українські військові збили шість ворожих ракет.

Про це у вечірньому відеозверененні повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наші Повітряні сили продовжують битву за українське небо. Як і в попередні дні, я щогодини отримував звіти про збиття російських ракет і безпілотників. За добу – 11 ракетних ударів, збито шість ракет у Миколаївській, Львівській та Дніпропетровській областях. Дякую всім, хто виконує це завдання", - наголосив він.

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Президент зазначив, що пошкоджені через ворожі удари об'єкти інфраструктури наразі терміново відновлюють.

Зеленський також відзначив бійців 5-го окремого штурмового полку Сухопутних військ, 1-го окремого батальйону морської піхоти і батальйону 4-ї бригади Національної гвардії України "за вмілі та героїчні дії при обороні на Бахмутському напрямку".

"Цей напрямок і досі один із найжорсткіших на фронті. Дякую кожному й кожній, хто захищає там наші позиції і завдає відчутних ударів по окупантах", - сказав він.

Президент нагадав, що наразі Росія закидає на фронт тисячі своїх мобілізованих, які не мають суттєвої військової підготовки.

"Але їхньому командуванню це й не потрібно взагалі. Вони розраховують, що мобілізовані росіяни зможуть вижити на війні хоча б кілька тижнів, потім загинуть, потім на фронт доправлять нових. Але за цей час таке використання російськими генералами своїх людей як "гарматного мʼяса" дає змогу створити додатковий тиск на наших оборонців", - додав він.

За словами Зеленського, це відчутний тиск, тому він вчергове подякував українським військовим, які його витримують.

Масовані ракетні атаки РФ: що відомо

10 жовтня Росія атакувала низку міст України. Вибухи були на Київщині, західній Україні та багатьох областях й населених пунктах. Відомо, що окупанти запустили 84 крилаті ракети, а також 24 безпілотники, зокрема, 13 іранських дронів "Шахід-136".

11 жовтня РФ здійснила 33 обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури України. Країна-терорист другий день поспіль продовжувала масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури України. 12 жовтня обстріли не припинилися.

Сьогодні, 13 жовтня, рашисти обстріляли Миколаїв, під завалами п'ятиповерхівки опинилися люди. Вранці рятувальникам вдалося дістати 11-річного хлопчика, який 6 годин знаходився під уламками будинку. Ввечері стало відомо, що серце дитини зупинилося. Окрім цього, сьогодні РФ била по західній Україні, а ввечері вдарила по Харкову.

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