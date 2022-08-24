За його словами, не можна допустити втрати єдності у цьому протистоянні.

Сьогодні демократичний світ перехопив ініціативу в протистоянні з Росією і необхідно зберігати єдність, щоб здобути перемогу у війні.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ після зустрічі з Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

"Міцність у світі залежить насамперед від нашої міцності. Міцність всередині нашої держави на самому початку вторгнення продемонструвала всьому світові, як це – бути об’єднаними. Ми всі об’єдналися. Мені здається, цей сигнал є найголовнішим, і його не можна втратити. Цей сигнал бачать люди на полі бою – що таке сильна об’єднана держава, з армією, із суспільством", – зазначив він.

Президент вважає, що Росія намагатиметься впливати на ситуацію у Європі та світі за допомогою інформаційної зброї та енергетики, використовуючи чинник наближення опалювального сезону.

Він відзначив, що Євросоюзу складно впроваджувати наступні пакети санкцій, оскільки вони позначаються і на політиці всередині держав. Однак зараз важливо залишатися об’єднаними.

"Не можна заморозити конфлікт і не можна сказати: почекаймо рік, два, три… Це буде наша слабкість. Україна не має права втратити ініціативу й не має дати змоги Європі втратити ініціативу. Сьогодні весь світ вигриз ініціативу у Російської Федерації. І наша перемога в цій війні – це об’єднання та неможливість втрати цієї ініціативи", - сказав президент.

Раніше Зеленський заявив, що у 2014 році світ "не зміг дати по пиці Росії, а ми даємо".

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