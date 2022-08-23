Невпевненість світової спільноти вплинула на рішення Кремля перейти до повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення окупувати Україну свідчить, що Росія ніколи про діалог не думала.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив на прес-конференції в рамках саміту "Кримської платформи".

"По-перше, "після війни" не настало. Це треба всім розуміти. Зараз у нас війна. По-друге, все так відбувається, що про переговори і мови бути не може. По-третє, наративи, які пускає Росія, що Україна "не хоче миру", звучать, м'яко кажучи, смішно", - сказав він.

Президент нагадав, що війна ведеться виключно на території України.

"До нас прийшли і вбивають виключно громадян України. І громадяни України, виключно захищаючись, борються за своє життя, а Росія щоденними атаками, проривами і наступами або потім відступами супроводжує це все кривавими вбивствами і насильством, говорить всім нам, що вони ніякі переговори не бачать, крім таких. А ми пояснюємо, що все, що вони зробили, свідчить про те, що вони взагалі про ніякий діалог не думають і ніколи не думали. Вони прийняли рішення окупувати нашу країну", - заявив Зеленський.

"Це як у 2014 році. Вони ухвалили це рішення, і гарненько їм по пиці світ не дав, - ну не дав, - вони пішли далі. А ми їм по пиці даємо", - сказав Зеленський.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що президент РФ Володимир Путін не змінив планів окупувати всю Україну.

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