Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення окупувати Україну свідчить, що Росія ніколи про діалог не думала.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив на прес-конференції в рамках саміту "Кримської платформи".
"По-перше, "після війни" не настало. Це треба всім розуміти. Зараз у нас війна. По-друге, все так відбувається, що про переговори і мови бути не може. По-третє, наративи, які пускає Росія, що Україна "не хоче миру", звучать, м'яко кажучи, смішно", - сказав він.
Президент нагадав, що війна ведеться виключно на території України.
"До нас прийшли і вбивають виключно громадян України. І громадяни України, виключно захищаючись, борються за своє життя, а Росія щоденними атаками, проривами і наступами або потім відступами супроводжує це все кривавими вбивствами і насильством, говорить всім нам, що вони ніякі переговори не бачать, крім таких. А ми пояснюємо, що все, що вони зробили, свідчить про те, що вони взагалі про ніякий діалог не думають і ніколи не думали. Вони прийняли рішення окупувати нашу країну", - заявив Зеленський.
"Це як у 2014 році. Вони ухвалили це рішення, і гарненько їм по пиці світ не дав, - ну не дав, - вони пішли далі. А ми їм по пиці даємо", - сказав Зеленський.
Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що президент РФ Володимир Путін не змінив планів окупувати всю Україну.