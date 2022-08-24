Глава держави переконаний, що Україна поверне собі окуповані території.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна є повністю незалежною країною, попри тимчасову окупацію 20% української території.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном у Києві.

"Наскільки це можливо сьогодні - настільки ми незалежні. Думаю, що наша стійкість за ці 30 років, наша незалежність за ці 30 років сьогодні знаходиться на найсерйознішій (вершині), на самому піку", - зазначив Зеленський.

"Ми ніколи не були такі міцні як нація і як держава. Звичайно, не було війни. Десь було простіше з енергоресурсами, дешевше газ, не було війни з Росією, був там якийсь транзит тощо. Але країна повністю геополітично об'єднаною не була, не була впевненою у своєму майбутньому. Я вважаю, що сьогодні ми всі згуртовані. Понад 90% вважають себе повністю незалежними. Розуміють, що хочуть бути в Європі. Розуміють, що потрібні гарантії безпеки та бачать себе в Альянсі. Розуміють, що хочуть бути незалежними від будь-яких агресій Російської Федерації. Розуміють, що має бути сильна і потужна армія. І ми готові боротися за свою незалежність і готові боротися на полі бою", - підкреслив Зеленський.

"Я вважаю, що це риси дорослого, попри 31 рік, дорослого, незалежної, сильної держави. Багатонаціонального, різноманітного, але демонструє сьогодні одностайність. Мені здається, що ми знаходимося сьогодні саме в цій точці. І дуже важливо це не втратити", - підкреслив глава держави.

"Те, що я повертаюся до повідомлень про об'єднання нашої держави - я впевнений, що такого ніколи не було. Я впевнений, що не можна це втратити. І тому ми повністю незалежні, попри те, що 20% нашої території поки тимчасово окуповані. Але повірте мені, навіть на тих територіях у багатьох містечках і селах, такі ж міцні та незалежні люди. Іноді навіть міцніше, тому що їм там складно. Багатьом там складно", - сказав Зеленський і зазначив, що українці, які виходять з українськими прапорами на вулиці населених пунктів окупованої Херсона, Мелітополя або інших міст, знаходяться в небезпеці.

"Я думаю, що вони там дуже міцні українці. Вони нас чекають. А якщо чекають, то ми повернемося. Я в цьому впевнений", - додав Зеленський.

День Незалежності України:

23 і 24 серпня високопосадовці називали найнебезпечнішими через загрозу ракетних обстрілів. Попри це, до Києва у вівторок вранці, 23 серпня з візитом прибув президент Польщі Анджей Дуда.

24 серпня до Києва приїхав прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

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