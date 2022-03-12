За словами Сороса, Путін "вирішив покарати Україну за те, що вона чинить опір, і став діяти без всяких гальм".

Напад Росії на Україну 24 лютого став початком третьої світової війни.

Про це у своїй статті, яку опублікувало видання Project Syndicate, заявив американський фінансист і засновник фонду "Відродження" Джордж Сорос.

На думку Сороса, ця війна потенційно може знищити нашу цивілізацію.

У статті йдеться, що перед вторгненням президент РФ Володимир Путін і голова Китаю Сі Цзіньпін оприлюднили великий документ, в якому оголошувалося про тісне партнерство між двома країнами.

"Я був здивований, що Сі явно дає Путіну карт-бланш на вторгнення і розв'язання війни проти України", - зазначив Сорос.

"Путін же, заручившись підтримкою Сі, зайнявся здійсненням мрії всього свого життя з неймовірною жорстокістю. Незабаром Путіну виповниться 70 років, і він відчуває, що, якщо він хоче залишити слід в російській історії, йому треба діяти або зараз, або ніколи", - йдеться в статті.

На думку Сороса Путін має намір стати царем для Росії і, "придумавши собі ідею фікс, Путін явно втратив зв'язок з реальністю".

"Я не знаю Путіна особисто, але дуже уважно спостерігаю за його сходженням і знаю, що він безжальний. Він перетворив на руїни чеченську столицю Грозний, а зараз погрожує зробити те ж саме з українською столицею Києвом", - написав фінансист.

За словами Сороса, Путін очікував, що російськомовні українці зустрічатимуть російських солдатів з розпростертими обіймами, але сильно помилився.

"Він [Путін - ред.] вирішив покарати Україну за те, що вона чинить опір, і став діяти без всяких гальм. Він кинув у бій всю російську армію і ігнорує будь-які правила війни", - зазначив Сорос.

За його словами, не виключено, що Росія програє цю війну, оскільки західні партнери постачають Україні оборонні види озброєнь.

"Тим часом Сі, схоже, усвідомив, що Путін зірвався з котушок...Сі подзвонив президенту Франції Еммануелю Макрону і канцлеру Німеччини Олафу Шольцу і заявив, що підтримує їх миротворчі зусилля. Він хоче максимальної стриманості в цій війні, щоб запобігти гуманітарній кризі. Немає ніяких гарантій, що Путін поступиться побажанням Сі. Ми можемо лише сподіватися, що Путін і Сі будуть відсторонені від влади до того, як вони знищать нашу цивілізацію", - підсумував Сорос.

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