Бійці розповіли, що їх у свій час змусило піти в СЗЧ.

Бійці, що повернулися у 93-тю бригаду після самовільного залишення частин (СЗЧ), нищать ворога за допомогою дронів. Про це повідомляє офіційний канал 93-ї ОМБр "Холодний Яр", зазначаючи, що військовими саме такої категорії вирішили комплектувати один із підрозділів батальйону безпілотних систем Black Raven.

Військовослужбовець з позивним "Чіча" розповів, що він воював, а дружина з сином проживала в Нікополі Дніпропетровської області, який був під постійними обстрілами Росії, а після підриву Каховського водосховища не було в місті води, а тоді дружина була вагітна другою дитиною.

"І для того, щоб вивести їх в більш безпечне місце, щоб там народилася дитина і на фоні моральної втоми, ухвалив рішення - піти в СЗЧ", - зазначив він.

Ще один військовий з позивним "Майстер" розповів, що пішов в СЗЧ, тому, що командир відмовився його відпустити на реабілітацію. Вдома пробув два місяці і повернувся у військо. Він розповів, що має четверо дітей - троє хлопців, найменшому з яких півтора місяця, і одна дівчинка.

"Основна причина чому бійці йдуть в СЗЧ - це виснаження, моральна втома. І в такому стані ти не робиш нормально роботу. Після відпочинку все робиш набагато краще", - розповів "Майстер".

Також про причини свого СЗЧ розповів боєць з позивним "Мольфар". Він зазначив, що поїхав на операцію, але потім так склалися сімейні обставини, що були для нього дуже важкими, але пізніше зрозумів, що він не може не повернутися, щоб допомагати побратимам.

Командир роти БПЛА із позивним "Панк" розповів, що військові, які повернулися із СЗЧ, - це люди, які вже служили, які бачили війну.

"Їхня різниця від новоприбулих у тому, що багато речей вони вже знають і розуміють. В них немає первинного остраху йти в бій", - каже він.

При цьому зазначає, що про ніяких зрадників не йдеться. Командир роти сказав:

"Совкові кліше про зрадників Батьківщини не працюють. Могли бути різні обставини на попередньому місці служби: особисті відносини, ситуація, яку людина не витримала. На війні всяке буває. Ми даємо їм нормальне ставлення, відпочинок, нормальні умови служби".

В повідомленні сказано, що на сьогодні за СЗЧ немає кримінальної відповідальності, якщо: воно вчинене вперше і якщо військовий добровільно повернувся протягом 3 днів.

СЗЧ в Україні

Як повідомляв УНІАН, речниця Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Тетяна Камерістова розповіла, що якщо військовий самовільно залишив військову частину і після цього протягом трьох днів повернувся назад, то кримінальне провадження порушуватися не буде.

Така людина може просто повернутися в частину, яку вона залишила. Після повернення відновлюють усі види забезпечення, зокрема грошове.

Вона зазначила, що якщо ж СЗЧ понад три доби і воно вчинене вперше, а військовий бажає повернутися на службу - в такому випадку порушується кримінальне провадження. Військовий особисто звертається через застосунок "Армія +" до командира військової частини або начальника установи та отримує письмову згоду на подальше проходження військової служби в даному підрозділі.

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