Вже відомо про 21 жертву атаки росіян по селищу.

Під час сьогоднішньої атаки по Сергіївці на Одещині загинула 21 людина. Це найбільша кількість жертв серед усіх атак росіян по регіону.

Як повідомляє Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, серед загиблих - учень 7 класу Академічного ліцею Білгород-Дністровського Дмитро Рудницький. 22 серпня хлопцеві мало виповнитися 12 років.

Також загинула мати хлопчика Надія. Батько дитини, Андрій Рудницький, наразі перебуває в лікарні, за його життя борються лікарі. Подружжя працювало в Сергіївці.

Ворожа атака забрала також життя Романа Миколайчука, батька трьох дітей та члена виконавчого комітету Коцюбинської селищної ради. Цю інформацію підтвердив голова місцевого самоврядування села Сергій Даніш.

Внаслідок ворожної атаки загинув 42-річний тренер та президент дитячого футбольного клубу "Атлетик" Олександр Шишков, повідомляє "Суспільне Одеса". Він перебув на території дитячої спортивної бази разом з іншими тренерами.

Як писав УНІАН, 2 липня в Одеській області області оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок нічого ракетного удару росіян по селищу Сергіївка Білгород-Дністровського району.

Атака росіян по Одещині 1 липня: що відомо

Вночі 1 липня окупанти завдали ракетного удару по курортному селищу Сергіївка Одеської області. Жодних військових об'єктів на цій території немає.

Внаслідок атаки зруйновано 9-поверховий житловий будинок та будівлі бази відпочинку.

Відомо, що база відпочинку в Сергіївці Одеської області, яка в ніч проти 1 липня постраждала від удару російських ракет, належить уряду Молдови.На базі розташовано центр з реабілітації дітей, які мають тяжкі захворювання.

За інформацією голови ОВА Сергія Марченка, станом на вечір 1 липня відомо про 21 загиблого внаслідок атаки. Також госпіталізовані 38 осіб, серед них 5 дітей (2 - в тяжкому стані).

За фактом атаки правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, пов'язаного з умисним убивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України).

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