Український журналіст та блогер Дмитро Гордон заявив, що сучасна Росія перетворилася на нацистську Німеччину. Він вважає, що вирішальну роль зіграла російська пропаганда та диктатор Володимир Путін.
Про це Гордон розповів в ефірі Навальний Live.
"Колись я довго не міг зрозуміти, як наприкінці 1930-х років вдалося зомбувати велику німецьку націю, націю Ґете, Шіллера, Бетховена… як можна було зомбувати мільйони людей. Путін – це Гітлер сучасності", - заявив Гордон.
Журналіст зауважив, що мільйони росіян щиро вірять у брехню про "нацистів в Україні", оскільки ці нісенітниці роками повторюють російські пропагандисти, зокрема, Соловйов, Сімоньян, Скабєєва, Кісєльов та інші.
Гордон зауважив, що, ймовірно, пусті полиці, заблоковані картки, обмеження на в'їзд в цивілізовані країни зможуть вплинути на росіян.
"Може, ще не буде надто пізно", - зазначив Гордон.
Раніше український журналіст і телеведучий Дмитро Гордон на тлі агресії Російської Федерації на адресу України запитав у своїх шанувальників, чи наклали санкції на кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова.