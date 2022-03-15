Журналіст провів аналогію між сучасною Росією та нацистською Німеччиною.

Український журналіст та блогер Дмитро Гордон заявив, що сучасна Росія перетворилася на нацистську Німеччину. Він вважає, що вирішальну роль зіграла російська пропаганда та диктатор Володимир Путін.

Про це Гордон розповів в ефірі Навальний Live.

"Колись я довго не міг зрозуміти, як наприкінці 1930-х років вдалося зомбувати велику німецьку націю, націю Ґете, Шіллера, Бетховена… як можна було зомбувати мільйони людей. Путін – це Гітлер сучасності", - заявив Гордон.

Журналіст зауважив, що мільйони росіян щиро вірять у брехню про "нацистів в Україні", оскільки ці нісенітниці роками повторюють російські пропагандисти, зокрема, Соловйов, Сімоньян, Скабєєва, Кісєльов та інші.

Гордон зауважив, що, ймовірно, пусті полиці, заблоковані картки, обмеження на в'їзд в цивілізовані країни зможуть вплинути на росіян.

"Може, ще не буде надто пізно", - зазначив Гордон.

Раніше український журналіст і телеведучий Дмитро Гордон на тлі агресії Російської Федерації на адресу України запитав у своїх шанувальників, чи наклали санкції на кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова.

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