Занепокоєння цих держав спричинило накопичення російських військ біля кордонів України.

Сполучені Штати Америки, Велика Британія і Німеччина попередили Росію утриматися від нової агресії проти України.

Як повідомляє Reuters, відповідні заяви пролунали перед засіданням міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Ризі.

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив тривогу у зв'язку з незвичним переміщенням російських військ і через усе більшою мірою войовничу риторику Москви.

"Будь-які загострювальні дії стануть великим занепокоєнням для Сполучених Штатів... і будь-яка активізація агресії призведе до серйозних наслідків", - заявив Блінкен.

Читайте також100 мешканців ОРДЛО вступили в партію ПутінаВін сказав, що найближчими днями будуть проведені тісні консультації з союзниками і партнерами НАТО з приводу того, чи існують інші кроки, які треба вжити Альянсу для зміцнення спільної оборони, стійкості і воєнного потенціалу.

При цьому Велика Британія і Німеччина як країни-члени НАТО підтримали попередження Блінкена.

Міністр закордонних справ Британії Елізабет Трасс заявила, що її країна виступить разом з дружніми демократіями проти лиховісної діяльності Росії. "Будь-які дії Росії для підриву свободи і демократії наших партнерів... стануть стратегічною помилкою", - заявила Трасс.

Виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що підтримка НАТО для України незламна. "Росія повинна буде заплатити високу ціну за будь-якого роду агресію", - наголосив Маас.

Що передувало

Як писав днями Wall Street Journal, "у кулуарах" НАТО триває дискусія щодо того, як НАТО реагуватиме на зростаючу загрозу повномасштабного наступу РФ на Україну. Проте всі погоджуються, що треба "зберегти політичні канали" з Москвою.

Варіанти дій, пише видання, посилаючись на високопоставлених американських чиновників, містять кроки щодо зміцнення обороноздатності України, запровадження жорсткіших економічних санкцій щодо Росії.

Читайте такожВмотивована армія, нове озброєння чи просто страх: що зупиняє Росію від військового наступу на УкраїнуНатомість інші варіанти покликані знизити ризик конфронтації з Москвою, зокрема обмежити військові навчання США в Європі, які, на думку росіян, є провокаційними, і призупинити військову допомогу Україні, заявили офіційні особи у коментарі WST.

Ситуація на кордоні РФ і України

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

Глава вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не був реалізований.

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Автор: Віталій Саєнко