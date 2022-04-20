Схвалення нового пакету допомоги має відбутися незабаром.

Сполучені Штати Америки готують ще один пакет безпекової допомоги для України на суму 800 мільйонів доларів.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Наразі подробиці нового пакету допомогу досі обговорюються і можуть змінитися, але раніше у вівторок президент США Джо Байден сказав, що США планують відправити більше артилерії в Україну.

Один високопосадовець з адміністрації Байдена сказав, що новий пакет може бути схвалений впродовж наступних 36 годин, хоча інший посадовець зазначив, що часові рамки не обмежені і що це може статися впродовж найближчих днів.

Другий посадовець зазначив, що об'єм допомоги може також змінитися в останню хвилину.

Про новий пакет допомоги стало відомо через тиждень після того, як адміністрація Байдена надала дозвіл на виділення 800 млн євро на безпекову допомогу, у яку вперше з часу початку російського вторгнення увійшла артилерія і контрбатарейні радари.

Третій посадовець зазначив, що адміністрація Байдена працює, аби поставити безпекову допомогу в Україну якомога швидше, оскільки має переконання, що у війні настала критична стадія і подальша допомога США може переломити ситуацію, коли більший агресивний наступ РФ розпочнеться на сході України.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про виділення 800 млн доларів на безпекову допомогу Україні. Ця допомога передбачала закупівлю засобів для збиття російських літаків і вертольотів в українському повітряному просторі.

13 квітня стало відомо, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні оборонну допомогу ще на 800 млн доларів. У цьому пакеті передбачалося передати Україні 11 гелікоптерів Mi-17, 300 дронів-камікадзе Switchblade, 18 гаубиць і захисне спорядження від хімічних атак, 200 бронетранспортерів M113, 10 контр-батарейних радарів, 500 протитанкових ракет Javelin і 30 тис. наборів бронежилетів і шоломів.

19 квітня стало відомо, що впродовж 24 годин із США в Європу вилетить ще 7 літаків з безпековою допомогою для України.