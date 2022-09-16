Американські чиновники очікують, що до настання зими обидві сторони намагатимуться зайняти найкращі можливі позиції.

Попри успіхи українських сил у війні проти Росії, які вражають, адміністрація президента США Джо Байдена очікує на місяці напружених боїв – з перемогами і поразками для кожної сторони.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

Офіційні особи США заявили, що українські війська показали результати в наступальних операціях кращі, ніж очікували в Америці. Але також чиновники зауважують, що Росія зберегла військову міць.

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"У них є техніка, озброєння і боєприпаси, розміщені на окупованих територіях, не кажучи вже про те, що у них є в Росії. І тому це далеко не кінець, попри імпульс", – сказав чиновник Держдепартаменту на умовах анонімності.

Чиновники очікують, що запеклі бої триватимуть до кінця осені. Це пов'язано з тим, що обидві сторони намагатимуться зайняти найкращі можливі позиції до того, як настане зима.

У Пентагоні також заявили, що шукають способи допомогти Україні в задоволенні оборонних потреб, які зростають. Особливу увагу приділяють таким областям, як протиповітряна оборона, спостереження і боєздатність винищувачів.

Попри постійні заклики України надати нову, більш досконалу військову техніку, США не планують негайно розширювати набір наданого озброєння. Це стосується, в тому числі, реактивних систем залпового вогню з великою дальністю дії.

Семюел Чарап, експерт з Росії в Rand Corp., сказав, що успіх контрнаступу визначив динаміку конфлікту, частково продемонструвавши здатність України успішно проводити повноцінні наступальні операції.

"Раніше у нас не було доказів цього. Сам цей факт, швидше за все, позбавить їх стимулів до пошуку компромісу, тому що вони думають, що можуть зробити більше", – сказав Чарап, характеризуючи дії українських сил.

Метою США залишається допомога Україні в просуванні на полі бою, що зміцнить її позицію на переговорах з Росією, якщо зрештою вони відбудуться.

Очікується, що Байден спробує посилити міжнародну підтримку самооборони України під час засідання Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй наступного тижня.

Нагадаємо, Міністр оборони Олексій Резніков не береться прогнозувати дату закінчення війни, але переконаний, що після ще кількох навіть невеликих перемог ЗСУ на фронті Російські окупанти почнуть тікати.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що контрнаступ України проти російських військових все ще розгортається, але українські сили досягли "значного прогресу".

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