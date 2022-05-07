Раніше відповідне доручення дав президент США Джо Байден, тепер його затвердив Блінкен.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен затвердив виділення 150 мільйонів доларів додаткової безпекової допомоги для України.

Про це йдеться у заяві Блінкена на сайті Держдепартаменту США.

"Я сьогодні затвердив, відповідно до доручення президента, виділення коштів на суму до 150 млн доларів для надання подальшої негайної військової допомоги Україні у вигляді додаткового озброєння і устаткування з запасів Міністерство оборони США", - наголосив Блінкен.

Держсекретар США додав, що цей затверджений пакет є дев'ятим траншем постачання Україні зброї, техніки та оснащення із запасів Міністерства оборони США з серпня 2021 року.

За його словами, відтепер загальна сума безпекової допомоги для Україні у вигляді зброї і техніки становить приблизно 3,8 млрд доларів, наданої з 24 лютого, коли Росія започаткувала своє жорстоке і неспровоковане повномасштабне вторгнення в Україну.

"Ми продовжимо надавати Україні зброю, яку її сили ефективно застосовують для захисту їхньої країни і свободи їхніх співвітчизників. У додаток до військової допомоги, ми також продовжуємо надавати пряму фінансову підтримку Україні, підтримуємо документування доказів звірств Росії проти цивільного населення України і заходи з продовження посилення тиску на економіку Путіна, яка обвалюється. Усі разом, ці зусилля допоможуть зміцнити позицію України за столом переговорів, одночасно продовжуючи ізоляцію Росії у світі, поки вона не припинить її безглузду обрану війну проти України", - наголосив Блінкен.

Як повідомляв УНІАН, Байден підписав новий пакет військової допомоги Україні. Раніше йшлося про те, що новий пакет безпекової допомоги імовірно включатиме більше боєприпасів для таких систем, як гаубиці. США вже передають Україні гаубиці M777 та навчають українських військових користуватися ними.

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