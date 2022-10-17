Найімовірніше, це будуть економічні та експортні обмеження.

США збираються ввести санкції проти Ірану за допомогу Росії у війні проти України. Обмеження також торкнуться третіх осіб, причетних до поставок озброєння з Ірану в РФ.

Такою інформацією поділилося видання Politico з посиланням на офіційного анонімного представника Сполучених Штатів.

"Чи збираємося ми робити більше щодо іранських військових продажів Росії? Абсолютно так. Для будь-якої людини в світі, яка або продає Ірану матеріали, які можуть бути використані для [безпілотних літальних апаратів] або балістичних ракет, або бере участь в польотах між Іраном і Росією: проявіть належну обачність, тому що ми абсолютно точно введемо санкції проти будь-кого, хто допомагає іранцям допомагати росіянам вбивати українців", — заявило джерело.

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Офіційний представник також повідомив, що в адміністрації Байдена публічно попереджали Тегеран утриматися від продажів БПЛА Росії. Однак Іран проігнорував заяви США і збрехав про відсутність поставок безпілотників в РФ. У Politico припускають, що Штати введуть проти азіатської країни економічні та експортні санкції.

Допомога Росії від Ірану у війні проти України

Відомості про придбання Росією в Ірану тисячі дронів-камікадзе Shahed-136 з'явилися в середині серпня, хоча в Тегерані продовжують офіційно заперечувати угоду.

За словами президента Володимира Зеленського, РФ купила у Ірану 2400 дронів-камікадзе. Такими даними заволоділа українська розвідка.

Іранські БПЛА активно використовуються рашистами для обстрілів мирних українських міст. Наприклад, Сьогодні, 17 жовтня, окупанти вдарили дронами по Києву. В результаті атаки загинуло четверо цивільних.

Telegram-канали з іранськими новинами повідомили, що РФ могла замовити в країни дрони-камікадзе "Араш-2". Це нова розробка, яка володіє більш потужною боєголовкою, в порівнянні з Shahed-136. А заявлена дальність польоту цих БПЛА нібито становить 1700 кілометрів.

За даними The Washington Post, Іран збирається продати Росії балістичні ракети малої дальності Fateh-110 і Zolfaghar. Вони здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 кілометрів відповідно.

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