Олексій Резніков анонсував прибуття ще одного борту.

США надіслали в Україну партію протитанкових ракетних комплексів Javelin, в рамках військової допомоги для української армії. Вантаж вагою близько 80 тонн включає пускові установки і ракети.

Про це повідомив Міністр оборони Олексій Резніков у Twitter.

"Javelin в Києві! Новий вантаж засобів оборони - пускові установки і ракети - загальною вагою близько 80 тонн. Очікуємо швидкого прильоту 4-го борту. Дякуємо нашому стратегічному партнеру", - йдеться в повідомленні.

Журналіст BuzzFeed News Крістофер Міллер у Twitter повідомив, що військова допомога США, яка прибула в Україну 25 січня, включає 300 протитанкових ракетних комплексів Javelin і боєприпаси.

На фото також помітили одноразові реактивні гранатомети M141 Bunker Defeat munition (SMAW-D).

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США виділили додатково 200 мільйонів доларів на військову допомогу Україні.

22 січня в Україну прибув літак з першої з декількох партій пакету допомоги безпеці, нещодавно прийнятої президентом Джо Байденом. Цей вантаж включає близько 200 тис.фунтів летальної зброї, в тому числі боєприпасів для захисників України на лінії фронту.

23 січня прибула друга партія військової допомоги від США - оборонна зброя вагою понад 80 тонн.

25 січня в Україну прибув третій літак від уряду США в рамках військової допомоги.

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