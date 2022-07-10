Мова йде про приблизні цифри, адже жодної офіційної статистики немає.

"Фільтрацію" російських окупантів пройшли понад 1 мільйон громадян України.

Про це повідомила координаторка виборчих і політичних програм громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська в ефірі інформаційного телемарафону.

"Для офіційної влади України статистика, якщо мова йде про непідконтрольні території, це велика проблема. Навіть питання, скільки загинуло наших громадян через знищення міста Маріуполь, це все, на жаль, приблизні цифри, тому що не маючи доступу до цих територій, не можна зібрати офіційні дані і їх озвучити. Що стосується фільтраційних таборів, зараз мова йде про понад мільйон громадян, які пройшли цю ганебну перевірку у різний спосіб", - сказала вона.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти створили щонайменше 18 "фільтраційних таборів" для українців.Такі табори діють в школах, на території спортивних і культурних установ.

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