На Донбасі триває запекла війна на виснаження, росіян буквально вдається просуватися лише на сотні метрів, інколи на кілометр.

Україна ще не втратила Донбас внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі сказав на брифінгу після засідання Контактної групи з оборонної підтримки України (так званий "Рамштайн-4"), яка проходила у віртуальному форматі.

Він нагадав, що у квітні росіяни вирішили змінити свої військові цілі і після відходу від Києва почали зосереджувати сили на окупованій частині Донбасу.

"Впродовж 90 днів російське просування склало можливо 6-10 миль (близько 9,6-16 км - УНІАН). Це не дуже багато", - сказав Міллі.

За його словами, бойові дії на Донбасі дуже інтенсивні та характеризуються великим насильством.

Він додав, що в ході бойових дій кожні 24 години запускаються десятки тисяч артилерійських снарядів, а обидві сторони несуть великі жертви. Також у регіоні багато руйнування населених пунктів.

Міллі відзначив, що українські військові здійснювали контрольований планований відхід з Сєвєродонецька і встановили нові лінії оборони, одночасно продовжуючи значний спротив.

"Суть полягає у тому, що ціна дуже висока, здобутки (росіян - УНІАН) дуже малі. У Луганській і Донецькій областях триває запекла війна на виснаження. І відповідаючи на ваше питання про те, "чи втрачений Донбас?" Ні, він ще не втрачений. Українці змушують росіян платити за кожен дюйм території, який вони завойовують. Просування (росіян) виміряються буквально сотнями метрів, у деякі дні вони можуть захопити кілометр, але не більше цього", - наголосив Міллі.

Як повідомляв УНІАН, Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін переконаний, що у війні настав критичний момент, але Росія прорахувалася, що протримається довше України на полі бою.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська зосередили зусилля на захопленні східного регіону України.

Протягом доби ЗСУ відбито просування окупантів на Харківщині, штурмові дії загарбників на Краматорському напрямку, а також відбито розвідку боєм окупантів на Авдіївському напрямку.

Українські захисники продовжують контрнаступні заходи на півдні країни. На день раніше ЗСУ пошкодили критично важливий для переміщення ворога Антонівський міст у Херсоні.

Таким чином, на думку експерта Дениса Поповича, ЗСУ розпочали другий етап підготовки до контрнаступу на південному фронті.

У боях українські сили знищили 38 750 окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

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