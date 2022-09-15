Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківської області вздовж лінії зіткнення.

Росіяни завдали ракетного удару по лісосмузі Київського району Харкова.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Цієї ночі ворог завдав чергового ракетного удару по м. Харків. Близько опівночі зафіксовано влучання російської ракети в лісосмугу в Київському районі. Попередньо – без втрат", – зазначив Синєгубов. Відео дня

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківської області вздовж лінії зіткнення. Внаслідок обстрілу Вовчанська пошкоджено 5 будинків. На щастя, ніхто не постраждав.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп'янському районі підірвався на міні та отримав поранення 54-річний чоловік.

"Вздовж лінії зіткнення ворог обстрілює позиції наших військових та здійснює перегрупування своїх підрозділів. Наші захисники продовжують нищити окупантів, завдаючи їм великих втрат в живій силі та техніці", – додав він.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив про ракетну атаку РФ по Харкову.

Війна в Україні: актуальні дані

ЗСУ в ході контрнаступу на Харківському напрямку звільнили вже близько 8 тис. 500 квадратних кілометрів території.

Всього лінія фронту розстягнулася на 2500 кілометрів, з них 1200 - активні бойові дії.

На Донецькому напрямку Сили оборони продовжують успішно відбивати атаки противника, зокрема в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Одрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка.

В результаті контрнаступу на півдні захисники взяли під вогневий контроль майже всю Херсонську область. ЗСУ витісняють угруповання ворога шляхом точних ударів по логістичних шляхах, що забезпечують постачання противника боєприпасами і технікою.

У зв'язку з військовою поразкою під Харковом росіяни вже кілька днів прицільно б'ють по критичній інфраструктурі України. 14 вересня були атаковані гідротехнічні споруди в Дніпропетровській області. У Кривому Розі спостерігається підняття рівня місцевої річки, жителів кількох районів евакуюють.

З початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували вже 53 850 окупантів, знищено тисячі одиниць ворожої техніки.

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