На Харківському напрямку ЗСУ нещодавно пішли в контрнаступ.

Російські окупаційні війська вдарили по Київському району Харкова.

Про це в Telegram повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його даними, попередньо жертв і руйнувань.

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Війна в Україні: актуальні дані

ЗСУ в ході контрнаступу на Харківському напрямку звільнили вже близько 8 тис. 500 квадратних кілометрів території.

Всього лінія фронту розстягнулася на 2500 кілометрів, з них 1200 - активні бойові дії.

На Донецькому напрямку ворог не залишає спроб просунутися вглиб української території. Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Отрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка

В результаті контрнаступу на півдні захисники взяли під вогневий контроль майже всю Херсонську область. ЗСУ витісняють угруповання ворога шляхом точних ударів по логістичних шляхах, що забезпечують постачання противника боєприпасами і технікою.

У зв'язку з військовою поразкою під Харковом росіяни вже кілька днів прицільно б'ють по критичній інфраструктурі України. 14 вересня були атаковані гідротехнічні споруди в Дніпропетровській області. У Кривому Розі спостерігається підняття рівня місцевої річки, жителів кількох районів евакуюють.

З початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували вже 53 650 окупантів, знищено тисячі одиниць ворожої техніки.

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