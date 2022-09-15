За минулу добу ворог завдав 8 ракетних, 19 авіаційних ударів та здійснив 86 обстрілів із систем реактивної артилерії по військових та цивільних об'єктах на території України.

Сили оборони України продовжують успішно відбивати атаки російських окупантів, зокрема в районах Спірного, Соледару та Зайцевого.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"Сили оборони продовжують успішно відбивати атаки противника, зокрема в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Одрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка", - зазначили у Генштабі.

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Зауважується, що окупанти продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві активних дій українських військ на окремих напрямках.

"Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України", - мовиться у дописі.

Окупанти продовжують завдавати ударів по помешканнях мирних жителів та об'єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

"Від авіаційних, ракетних ударів та застосування реактивних систем залпового вогню постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Це, зокрема Кривій Ріг, Харків, Краматорськ, Вовчанськ, Костянтинівка, Лозова, Сіверськ, Білогорівка, Миколаївка, Верхньокам'янське, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Юр'ївка, Нью-Йорк, Первомайське, Кам'янка, Времівка, Степове, Малі Щербаки, Сухий Ставок, Костромка, Біла Криниця та Мирне.

"За минулу добу ворог завдав 8 ракетних, 19 авіаційних ударів та здійснив 86 обстрілів із систем реактивної артилерії по військових та цивільних об'єктах на території України", - наголосили у Генштабі.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник обстрілює інфраструктуру з танків, мінометів та артилерії:

на Сіверському напрямку - в районі Галаганівки Чернігівської області;

на Харківському напрямку - в районах населених пунктів Баранівка, Гоптівка, Висока Яруга, Нескучне та Куп'янськ;

на Краматорському напрямку - Тетянівка, Крива Лука та Білогорівка;

на Бахмутському напрямку - Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве і Суха Балка;

на Авдіївському напрямку - Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка;

на Запорізькому напрямку - Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль, Велика Новосілка, Павлівка, Оріхів, Мала Токмачка та Білогір'я;

на Південнобузькому напрямку - Біла Криниця, Ольгине, Любомирівка, Тернові Поди, Правдине, Мирне та Іванівка.

Також окупанти постійно ведуть повітряну розвідку безпілотниками.

Як раніше повідомляв УНІАН, Росія завдала ракетних ударів х-22 з літаків стратегічної авіації по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу. Попередньо обійшлося без постраждалих, але кілька районів Кривого Рогу залишилися без води.

Також місцеві повідомили про підняття рівня води в річці Інгулець. У зв'язку з чим евакуйовано два райони міста.

У свою чергу аналітики Інституту вивчення війни не виключають, що ударом по гідротехнічним спорудам у Дніпропетровській області Росія хотіла перешкодити контрнаступу ЗСУ на півдні.

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