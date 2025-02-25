Станом на кінець 2024 року Польща надала Україні вже понад 24 тисячі терміналів Starlink.

Польща найближчим часом збільшить кількість систем Starlink, аби забезпечити українських військових стабільним зв'язком на полі бою. Такий крок має значно зміцнити обороноздатність України, пише Puls Biznesu.

За словами віцепрем'єр-міністра цифрових технологій Польщі Кшиштофа Гавковського, ця послуга є дуже важливою для бійців ЗСУ.

Відомо, що станом на кінець 2024 року Польща надала Україні 24 400 терміналів Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска. Вже у листопаді 2024 року було замовлено нову партію систем, які поступово отримує Україна.

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Зазначається, що Польща позичає Україні такі термінали, завдяки чому вдається уникати податкових та юридичних труднощів.

"Польща постачає інтернет українському суспільству та армії. Завдяки Starlink Україна успішно утримує фронт", - пояснив Гавковський.

Також у виданні підкреслили, що термінали, які надала Польща, складають половину всіх працюючих пристроїв Starlink в Україні. Вартість обслуговування та закупівлі нових систем Польщею у 2024 році склала 120,66 млн злотих (понад 1,2 мільярда гривень), вже у 2025 році планується витратити на це 186,8 млн злотих (2 мільярди гривень).

Можливе відключення Starlink в Україні - що відомо

Раніше видання Reuters писало, що США погрожують Україні відключити Starlink через угоду щодо копалин. За словами журналістів, таку погрозу було озвучено під час зустрічі спецпредставника Білого дому з питань України Кіта Келлогга і Володимира Зеленського.

Проте Ілон Маск відреагував на таку інформацію та заявив, що Reuters бреше, тому дані про відключення Starlink є неправдивими.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що натяків від команди президента США Дональда Трампа щодо можливого відключення Starlink в Україні не було. Він зазначив, що Україна сплачує гроші за роботу Starlink, зокрема в цьому допомагає Польща та Німеччина.

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