Зеленський відповів, чи погрожував Трамп відключити Україні Starlink.

Натяків від команди президента США Дональда Трампа про те, що країна може відключити українським військовим системи супутникового зв'язку Starlink не було. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час своєї пресконференції 23 лютого.

"В медіа це бачили. Повинні бути готові до цього? Так. Відповідні інституції наші над цим працюють. Вважаю, що відключати нас від Starlink неправильно, адже йдеться станом на сьогодні про 45 тисяч систем. Не буду говорити, скільки їх і де вони знаходяться, однак йдеться про тисячі лікарень, дитячих садочків, шкіл, університетів, тому без цих систем буде дуже складно", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, Україна сплачує гроші за роботу Starlink, зокрема в цьому допомагає Польща та Німеччина.

Відео дня

"Ми платимо за це, це не безкоштовна допомога. Ми вдячні за ці технології, але ми за них щомісячно платимо, тому поки що вважаємо, що таких ризиків немає", - підкреслив президент.

Також глава держави пояснив, що таке справедливий мир для України та гарантії безпеки без членства в НАТО. За його словами, зокрема це має стати членство у Європейському Союзі, фінансування української армії чисельністю не менше 800 тисяч людей.

Крім того, президент зазначив, що наразі невідомо, хто буде контролювати за кордоном між РФ та Україною в разі припинення вогню, адже після "Мінських домовленостей" постріли та вбивства на сході країни все одно відбувалися.

"Я думаю, потрібно почати з розуміння гарантій безпеки, які нам можуть надати Європа та США. Це крок номер один", - наголосив Зеленський.

Можливе відключення Starlink в Україні - що відомо

Раніше видання Reuters повідомило, що США погрожують Україні відключити Starlink через угоду щодо копалин. За інформацією журналістів, таку погрозу було озвучено під час зустрічі спецпредставника Білого дому з питань України Кіта Келлогга і Володимира Зеленського.

Водночас американський мільярдер Ілон Маск відреагував на таку інформацію та заявив, що Reuters бреше, тому дані про відключення Starlink є неправдивими.

Вас також можуть зацікавити новини: