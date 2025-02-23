У зоні бойових дій проблему з блокуванням "сірих" Starlink мають російські окупанти, стверджує начальник ГУР.

Російським окупантам намагаються блокувати "сірі" Starlink у зоні бойових дій. Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов сказав під час виступу на Форумі "Україна. Рік 2025".

Буданов сказав, що американці не блокують роботу терміналів Starlink. Водночас із такими проблемами зіштовхуються російські загарбники у зоні бойових дій.

"Станом на зараз жодної системної роботи по блокуванню українського "Старлінку" немає. Будь ласка, заспокойтеся з цим питанням. І навпаки, у період ще близько півтора тижня тому і до теперішнього часу фіксуються випадки блокування так званих "сірих" Starlink у районі зони бойових дій, безпосередньо зони лінії зіткнення, з російського боку", - наголосив Буданов.

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Він додав, що такі випадки "реально є, і вони далеко непоодинокі". За словами Буданова, "були дні, коли виключали цілі підрозділи".

Погрози блокувати Starlink: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, агентство Reuters 22 лютого попередило, що США погрожують Україні відключити Starlink через угоду про копалини. Така погроза нібито пролунала під час обговорень між офіційними особами США та України після того, як президент України Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію міністра фінансів США Скотта Бессента.

Тим часом міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що Польща вже оплатила послуги супутникового зв'язку Starlink для України, і тому підстав для його відключення немає. Також міністр запевнив, що Польща й далі платитиме абонплату за супутниковий інтернет для України.

Згодом американський мільярдер Ілон Маск зробив заяву щодо роботи Starlink в Україні. Він спростував інформацію про можливе відключення доступу до супутникової системи Starlink для України і звинуватив агентство Reuters у брехні.

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