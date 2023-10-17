Президент наголосив, що щотижня треба демонструвати успішні результати та зберігати ініціативу.

На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача командувачі відзвітували про успіхи Сили оборони України у просуванні на фронті та у знищенні баз російських загарбників. Про це президент України Володимир Зеленськийповідомив у своєму зверненні до українців.

Зокрема, на Ставці заслухали важливі доповіді командувачів.

Президент подякував кожному воїну, кожній українській бригаді, які міцно тримають позиції. Йдеться про Авдіївку, Бахмутський напрямок, Марʼїнку, Шахтарський напрямок, Купʼянськ, Запорізький напрямок.

"Дякую тим, хто потужно знищує логістику та бази окупантів на нашій землі. Є результати. Я дякую деяким нашим партнерам – ефективна зброя, як ми й домовлялися", - повідомив Зеленський.

"Маємо результат в нашому просуванні вперед, результат штурмових дій наших хлопців, і це ключові новини нашої держави. Щодня, щотижня Україна саме потребує таких результатів. Щодня, щотижня треба зберігати ініціативу. Я дякую всім, хто саме так діє – кожен пройдений кілометр, кожна подолана лінія оборони окупанта – усе це має значення. Постійність наших результатів – це постійність підтримки України світом", - наголосив Зеленський.

Окрім того, на Ставці заслухали доповідь щодо захисту берегів Чорного моря, Дунайського регіону. "Захист людей. Захист портів. Захист нашого експорту. Вдячний усім, хто працює заради цього", - додав президент.

Також, окремо було обговорено міжнародну політику, наявні зміни.

"Урядовці доповідали, розвідка також. Викликів багато. Але хоч би якими були загрози, наша відповідь – це наша сила. Наша єдність. Захищати Україну та державні інтереси, бути в обороні або з обороною. Допомагати. Дбати про тих, хто поруч. Знайти своє місце у спільній роботі народу - це важливо, - наголосив Зеленський.

Війна в Україні - успіхи ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, Збройні сили України знищили дев'ять вертольотів різних модифікацій на аеродромах у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську. Також знищені склади боєприпасів, спеціальна техніка, пускова установка ППО та пошкоджено злітні смуги аеродромів.

Начальник прес-служби Східного угруповання військ Збройних сил України Ілля Євлаш повідомив, що на південному напрямку поблизу Бахмуту ЗСУ продовжують наступальні дії та відтісняють російських окупантів.

За даними Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, Сили оборони України мають частковий успіх в районі західніше Вербового.

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