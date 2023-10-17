Фіксується збільшення кількості ворожих штурмових дій на напрямку Мар’їнки та невпинні намагання окупантів оточити Авдіївку.

На Таврійському напрямку Сили оборони України відмінусували 355 російських окупантів та мають успіх західніше Вербового. Про це йдеться в Оперативній інформації від Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку у соціальній мережі Facebook.

"Відзначається збільшення кількості ворожих штурмових дій на напрямку Мар’їнки. Противник доукомплектовує на різних напрямках загони "Шторм", які зазнали і зазнають значних втрат. Російське командування кидає їх вперед на вірну загибель", - йдеться у зведенні.

При цьому, протягом минулої доби ворог завдав 16 авіаційних ударів, провів 42 бойових зіткнення, окрім того здійснив 595 артобстрілів.

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"В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Так, протягом доби наші воїни відбили понад 10 атак ворога", - сказано у зведенні.

Крім того, на Мар’їнському та Шахтарському напрямках українські захисники відбили майже 20 атак ворога в районі Мар’їнки та ще 5 атак південніше Золотої Ниви та південніше Пречистівки Донецької області.

Разом з тим, на Запорізькому напрямку українські захисники не допустили втрат позицій південно-західніше Новоданилівки, Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Мають частковий успіх в районі західніше Вербового", - наголошується у зведенні.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" протягом доби виконали 1332 вогневих завдання.

"Загальні втрати ворога склали 355 осіб. Знищено 22 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 2 танки, 6 ББМ, 6 артилерійських систем, 1 БпЛА та 7 одиниць автомобільної техніки. Також знищено 3 склади боєприпасів ворога", - йдеться у зведенні.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Впродовж минулої доби підрозділи Сил оборони України результативно відпрацювали по скупченнях російських загарбників та їхньої техніки. Зокрема, підрозділи ракетних військ уразили 2 вертольоти на посадкових майданчиках, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.

Російські окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, протягом доби українські війська відбили понад 10 атак ворога.

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