На засіданні відбулося обговорення безпекової ситуації в регіоні, дестабілізаційних дій РФ, які тривають, зокрема — нарощування військової могутності в Україні та на кордонах. За словами Столтенберга, були присутні міністри закордонних справ Грузії та України.
"Нам потрібно зберігати пильність, уникати ескалації", — переконаний Генсекретар НАТО.
Столтенберг запевнив, що міністри дотримуються спільної позиції щодо того, якою має бути реакція партнерів України у разі вторгнення РФ.
"Міністри чітко дали зрозуміти: будь-яка агресія Росії в майбутньому дорого коштуватиме для неї, спричинить серйозні політичні та економічні наслідки", — заявив Генсекретар НАТО.
Також Столтенберг наголосив, що Грузія та Україна є давніми та близькими партнерами НАТО, роблять свій внесок у місії та операції Альянсу, прагнуть членства.
Можлива ескалація на кордоні: що відомо
Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що останнім часом Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною.
У Міністерстві оборони України спростували поширену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені у ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони назвали "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".
Пізніше видання Politico оприлюднило супутникові фотографії, які підтверджували повідомлення, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.
Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у листопадовому інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня — на початку лютого 2022 року.
Москва заперечує звинувачення у підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.