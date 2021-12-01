В Альянсі попередили, що агресія проти України дорого коштуватиме РФ.

На засіданні відбулося обговорення безпекової ситуації в регіоні, дестабілізаційних дій РФ, які тривають, зокрема — нарощування військової могутності в Україні та на кордонах. За словами Столтенберга, були присутні міністри закордонних справ Грузії та України.

"Нам потрібно зберігати пильність, уникати ескалації", — переконаний Генсекретар НАТО.

Столтенберг запевнив, що міністри дотримуються спільної позиції щодо того, якою має бути реакція партнерів України у разі вторгнення РФ.

"Міністри чітко дали зрозуміти: будь-яка агресія Росії в майбутньому дорого коштуватиме для неї, спричинить серйозні політичні та економічні наслідки", — заявив Генсекретар НАТО.

Також Столтенберг наголосив, що Грузія та Україна є давніми та близькими партнерами НАТО, роблять свій внесок у місії та операції Альянсу, прагнуть членства.

Можлива ескалація на кордоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що останнім часом Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною.

У Міністерстві оборони України спростували поширену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені у ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони назвали "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило супутникові фотографії, які підтверджували повідомлення, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у листопадовому інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня — на початку лютого 2022 року.

Москва заперечує звинувачення у підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Анастасія Печенюк