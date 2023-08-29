БПЛА літакового типу нібито збила російська ППО.

Міноборони Росії заявило, що вранці 29 серпня над Тульською областю було знищено невідомі безпілотники.

Як повідомляє прес-служба Міноборони РФ, це були БПЛА літакового типу, але їх нібито знищила російська ППО.

"Сьогодні вранці припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку двома БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Безпілотні літальні апарати знищили чергові засоби ППО над територією Тульської області", - йдеться у повідомленні.

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Інші атаки безпілотників на РФ

Останнім часом Росію регулярно атакують невідомі дрони. В ніч на 28 серпня у Москві ввели план "Килим", який оголошують при виявленні непізнаного літаючого об'єкта. У зв'язку з цим аеропорти "Домодєдово" і "Внуково" якийсь час не приймали і не відправляли рейси. Всього було затримано понад 15 рейсів.

При цьому повідомлялося, що на Москву здійснювалася атака дронів. Згодом російські ЗМІ повідомили, що столичні аеропорти відновили свою роботу. О 03:47 у Міністерстві оборони Росії заявили, що збили над територією Брянської області БПЛА літакового типу.

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