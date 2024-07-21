Глава МЗС Німеччини підтримала розгортання ракет США у країні для захисту від путінської Росії.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримала розміщення в країні ракет дальньої дії для стримування російської агресії. Про це пише DW.

За словами дипломата, загроза від РФ є найбільшою загрозою безпеці Німеччини та миру в Європі.

"Її слова прозвучали на тлі дебатів у тристоронній коаліції Німеччини щодо планів розміщення в країні ядерної зброї США. Це відбувається в той момент, коли Україна повідомляє про п’яту атаку безпілотників Росії на столицю, Київ, оскільки вона продовжує своє повномасштабне вторгнення до свого сусіда", - пише видання. Відео дня

Розміщення ракет США у Німеччині

США 2026 року почнуть розміщувати в Німеччині далекобійні ракети з метою зміцнити НАТО і забезпечити європейську оборону. Про це йдеться у спільній заяві двох країн.

Зазначається, що "епізодичне розгортання" є підготовкою до довгострокового розміщення низки озброєнь - зокрема, ракет SM-6, крилатих ракет "Томагавк" і в майбутньому - гіперзвукової зброї, яка має "значно більший радіус дії, ніж нинішні наземні системи в Європі".

Згодом з'явилася реакція Кремля на відповідну ініціативу. Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що Москва "без нервів і емоцій" буде "виробляти військову відповідь на загрозу США і Німеччини". За його словами, ці дії спрямовані на завдання шкоди безпеці Росії.

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